تقنية لعلاج 4 مشاكل بالظهر.. تخلّصك من الألم في 20 دقيقة

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/23 08:53 م بتوقيت أبوظبي
التردد الحراري تقنية جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري - أرشيفية
إذا كنت تعمل لفترات طويلة ويستدعي ذلك حمل أشياء ثقيلة أو البقاء على المكتب في وضع ثابت وتعاني من آلام بالظهر أو تنميل في اليدين والقدمين أو صعوبة في الحركة، فربما تعاني من انزلاق غضروفي أو مشاكل في الظهر.
وكشف الدكتور أحمد بكير، أستاذ علاج الألم المزمن التداخلي بجامعة القاهرة في مصر، عن طريقة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري بعيداً عن الجراحات التي تخيف بعض المرضى لصعوبتها ومضاعفاتها.
وقال بكير إنّ طرق العلاج الجديدة من دون ألم أو جراحة أصبحت سهلة وآمنة جداً باستخدام تقنية التردد الحراري.
وأضاف أن تقنية التردد الحراري تضمن العودة إلى منزلك في اليوم نفسه وتعالج المشاكل الآتية:
آلام الظهر المزمنة.
آلام الانزلاق الغضروفي.
آلام عمليات تثبيت الفقرات.
ضيق القناة العصبية.
وأوضح أنَّ العلاج يتم عن طريق مخدر موضعي ثم توجّه موجات ترددية من خلال إبرة رفيعة إلى مكان العصب المسبب للألم بدقة وأمان تام.
وأشار إلى أنّ هذه الطريقة في العلاج آمنة لمرضى الضغط والسكري والأمراض المزمنة والممنوعين من التدخلات الجراحية لخطورتها على صحتهم.
وتابع أنّ تقنية التردد الحراري تخلصك من الألم نهائياً خلال 20 دقيقة وتحقق نتائج جيدة.
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