شكرا لقرائتكم خبر عن تنميل الجانب الأيسر من الوجه رساله خطر من المخ للإصابة بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنميل الوجه الأيسر هو عرض يتضمن فقدانًا تامًا أو كاملًا للإحساس في هذه المنطقة من الجسم، يمكن أن يكون نتيجة لعدة حالات مختلفة بعضها خطير للغاية مثل السكتة الدماغية أو الصداع النصفي.

قد يظهر التنميل على الجانب الأيسر من الوجه على شكل فقدان للاحساس بهذه المنطقة، ولكنه قد ينتج أيضًا إحساسًا بالوخز أو الحرقة، من الممكن أيضًا أن تصبح عضلات الوجه مشلولة وغير قادرة على الحركة ، وفقا لتقرير لموقع" medicalnewstoday"،بعض أسباب تنميل الوجه الأيسر يمكن علاجها بسهولة ، ولكن البعض الآخر أكثر خطورة.

بعض الأسباب المحتملة لتنميل الجانب الأيسر من الوجه:السكتات الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث اضطراب في تدفق الدم إلى المخ، يمكن أن ينتج انفجار اوعية دمويه فى الدماغ أو انسداد وعاء دموي ينقل الدم إلى المخ.

تنميل مفاجيء للوجه هو واحد من علامات التحذير من السكتة الدماغية.يمكن أن يحدث على الجانب الأيسر أو الأيمن ونادراً ما يؤثر على الوجه كله.

التصلب المتعدد

مرض التصلب العصبي المتعدد يؤثر على التواصل بين الأعصاب، مما يقيد التفاعل بين أجزاء مختلفة من الجسم والدماغ.

لأن مرض التصلب العصبي المتعدد يؤثر على الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض أهمها الإحساس بالوخز أو التنميل في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الوجه.

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شلل بيل

هو ضعف مفاجئ أو شلل في عضلات الوجه يمكن أن يزداد سوءًا خلال 3 إلى 5 أيام، ينتج عن التهاب العصب السابع ، وغالبًا ما يسمى العصب الوجهي، هذا العصب مسؤول عن التحكم في حركة عضلات الوجه.

الصداع النصفي

الصداع النصفي هو ألم مفاجئ وشديد يبدأ عادةً على جانب واحد من الرأس،يستمر الصداع النصفي عادة لمدة تتراوح بين 4 و 72 ساعة ،بالإضافة إلى الشعور بألم شديد في الرأس، يمكن أن يكون للصداع النصفي عدة أعراض أخرى، بما في ذلك الغثيان والحساسية للضوء.