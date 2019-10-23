شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزداد التهاب المفاصل فى الشتاء.. وكيف تحصل على الرعاية المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصل الشتاء لا يجلب لك فقط القشعريرة ولكن قد يحتاج الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل إلى توخي الحذر الشديد خلال موسم البرد لأنه يسبب المزيد من الضرر بصحة العظام والمفاصل.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فمع انخفاض درجة الحرارة تحدث مضاعفات فى العظام ومن المهم الحفاظ على نشاطك وحمايته نفسك الوقت، لذا إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بالتهاب المفاصل، فإليك بعض النصائح القيمة للبقاء في مأمن من هذا الموسم.

تدفئة عظامك جيدا

مع تغير الطقس، يمكن أن يتغير الضغط في مفاصلك حيث تمدد الأنسجة على المفصل، لذا يشعر الناس في الواقع بتغيرات في ضغط الهواء في مفاصلهم، ولهذا السبب يجب أن تغطى المفاصل فى القدم واليدين جيدا لتدفئتها وإذا كنت بحاجة النوم باردًا للغاية تحت غطاء كهربائي، فقم بتسخين الملابس في المجفف قبل ارتدائها وشرب المشروبات الساخنة أو الساخنة، مثل القهوة أو الشاي أو الشوكولاتة الساخنة.

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الاستمرار في التحرك وممارسة التمارين

من المهم أيضًا الاستمرار في الحركة إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، حاول ممارسة الرياضة قبل الخروج في الطقس البارد، حيث تساعد التمرينات على تخفيف حالة تيبس المفاصل، كما تساعد على منع زيادة الوزن في فصل الشتاء.

قد تتسبب قلة الحركة فى تضيق فيها الأوعية الدموية بسرعة، مما يقلل من تدفق الدم ويسبب تحول لون الجلد على الأصابع وأصابع القدم وحتى الأنف إلى اللون الأبيض مؤقتًا ثم الأزرق .

كن حذرا من الآثار الجانبية للدواء

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية الموصوفة، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم المرتفعة، جفاف الفم، لذا إذا كنت تتناول هذه الأدوية وتواجه مشكلة في الأنسجة الجافة ، اسأل طبيبك عن إمكانية تغيير الدواء أو السيطرة على الجفاف باستخدام علاجات أخرى.