شكرا لقرائتكم خبر عن عكس الشائع.. التمر مفيد لمريض السكر لاحتوائه على البروتينات والألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعدة قرون كانت التمر جزءًا من وجبات الناس، وتعتبر التمور مهمة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين، والكربوهيدرات، والألياف، والدهون، والكالسيوم، والحديد، والصوديوم، وفيتامين، C وفيتامين أ، وهي غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وعالية السعرات الحرارية مقارنة بالثمار الجافة الأخرى.



التمر مفيد لمريض السكر

وقال موقع "boldsky "، في الشرق الأوسط، يعد التمر أكثر الفواكه التي يتم تناولها شيوعًا، وتعزى فوائدها الصحية المدهشة إلى الصفات الغذائية العالية التي تتمتع بها، مضيفا أن هناك أسطورة مفادها أن مرضى السكر لا يفترض أن يستهلكوا التمر لأنه غني بالسكر والسعرات الحرارية، علاوة على ذلك، فإن التمور عبارة عن فواكه مجففة، مما يعني أن نسبة السعرات الحرارية فيها أعلى من الفواكه الطازجة.

فوائد التمر لمريض السكر

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وقال الموقع إنه على العكس يمكن لمرضى السكر تناول التمر، فقد حددت دراسة نشرت في عام 2002 مؤشر نسبة السكر في الدم من التمور، والتي أظهرت أن تناول هذه الفواكه أثبت أنه مفيد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، والدهون، في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وأظهرت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن التمر عند تناوله بمفرده أو في وجبات مختلطة مع زبادي عادي يخفض نسبة السكر في الدم، ومفيد للسيطرة على نسبة السكر في الدم والدهون في مرضى السكري.



مرض السكر

وفقا لدراسة نشرت عام 2011 في مجلة التغذية، فإن التمور تقدم فوائد صحية قوية لمرضى السكري عند تناولها باعتدال إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وقد أجريت الدراسة لمعرفة مؤشرات نسبة السكر في الدم من 5 أنواع من التمور وأظهرت النتيجة أنه عندما أكل مرضى السكر التمر، لم ترتفع مستويات الجلوكوز بعد الأكل لديهم، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السريري والتجريبي، يمكن أن تساعد التمور في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، ومضادات الأكسدة، والألياف، وبالتالي، فإن تناول التمر قد يفيد المصابين بداء السكري.



فوائد متعددة للتمر

أظهرت دراسة أخرى نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، التأثير الإيجابي للتمر على مستويات السكر في الدم، شملت الدراسة 10 أشخاص تم إجراؤهم على تناول 100 جرام من التمور يوميًا وبعد 4 أسابيع، لم يزد أي من نسبة السكر في الدم أو الدهون الثلاثية لديهم ، وفقا لجمعية السكري الأمريكية، ينبغي أن يكون المرء حذرا مع كمية التمر التى يتناولها.



هل التمر مفيد لمريض السكر .. اعرف الاجابة

وأضاف الموقع، يمكن لمرضى السكر تناول 2-3 من التمر في اليوم، طالما حافظوا على عادات الأكل الصحية، لذلك، بغض النظر عما إذا كان التمر مرتفع في السعرات الحرارية والسكر، يمكن لمريض السكر أن يستهلك التمور مع الحفاظ على كميته التى يستهلكها.