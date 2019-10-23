شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفلام الجنسية" توهم الرجل بأنه مريض سرعة قذف.. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر العلاقة الحميمة أساس الحياة الهادئة والسعيدة بين أي زوجين، بل أحياناً إذا تم إهمالها، يترتب على ذلك حدوث مشاكل وخلافات بين الزوجين وقد تؤدي إلي الانفصال.

الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح كيفية علاج سرعة القذف لما لها من تأثير سلبي على العلاقة الحميمة.

واوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن اهم خطوة للعلاج هي التشخيص من خلال معرفة التاريخ المرضي للمريض وفي هذه المشكلة لابد ان يكون امامي الزوج والزوجة، ويجب ان اتعرف عن المشاكل التي يواجهها الزوج في الحياة والعمل لان هذه المشاكل تجعل الزوج يفكر كثيرا وتؤدي إلى حدوث ذلك.

واقوم بالتحدث لدى المريض والاستفسار عما اذا كان يعاني من مشكلة القذف منذ بداية علاقته مع زوجته ام هو عرض جديد طرأ عليه، ايضا لابد من سؤال المريض إن كان يعاني من مشاكل في العمل أو مشاكل مع زوجته، لأن كل هذه الضغوط والمشاكل تسبب ضعف انتصاب وسرعة قذف، لافتاً انه يقوم بالتحدث مع المريض عن الانتصاب باستفاضة ومعرفة قدرته على الانتصاب بشكل سليم، ومن أهم الأسئلة هل يحدث القذف مع عدم حدوث الانتصاب أم قبل حدوثه؟



5 تساؤلات هامة تساعد الطبيب على تشخيص سرعة القذف

واشار الى انه إذا حدث القذف مع عدم حدوث الانتصاب فهذا يعني أنه لديه ضعف انتصاب فإذا تم علاجه تم علاج سرعة القذف معه، أما إذا كان يحدث له سرعة قذف يعقبه ارتخاء للعضو فهذا يعني أنه يعاني فعلياً من سرعة القذف ونركز في علاج سرعة القذف فقط.

واكد انه يجب التعرف على ما اذا كان لديه شعور بالحرقان أثناء التبول أو القذف أم لا لأن هذا يعني أن لديه التهاب في البروستاتا أو في المجرى البولي، وبالتالي إذا تم علاجهم بشكل سليم يحدث تحسن كبير، ويتم التأكد من ذلك عن طريق إجراء تحليل لمجرى البول والبروستاتا للتأكد من عدم وجود إلتهابات ويبقى شئ في غاية الأهمية هو الأشعة الدوبلكس على العضو التناسلي.

ولفت الدكتور أحمد عادل إلي إن هناك من المرضى من يتوهم أنهم لديهم سرعة قذف وهم ليسوا كذلك وهذا يحدث بسبب المفاهيم المغلوطة عن العلاقة الزوجية والتي يستمدها الرجل من أصدقاؤه ومن مصادر غير موثوق بها، كما تعد انتشار الأفلام الجنسية سبب رئيسي في توهم الرجل بالإصابة بسرعة القذف، لذا يرجى الرجوع إلي الطبيب المختص حتى نتعرف على كيفية التأكد من الإصابة بسرعة القذف من عدمه.

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