شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة المنزل بعد هطول الأمطار تزيد من أزمات الربو عند الأطفال..تحذير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد الإصابة بأزمات الربو خاصة عند الاطفال تزامنا مع تساقط الأمطار والتقلبات الجوية الحادة ، والربو أحد أكثر أمراض الأطفال شيوعًا على المدى الطويل يسبب الصفير وضيق التنفس و ضيق الصدر ، والسعال في الليل أو في الصباح الباكر.

وتزداد أزمات الربو مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار نتيجة لكونها من اهم المهيجات للجهاز التنفسي والرئتين، ويجب أن يعلم كل شخص لديه فى عائلته مريض ربو أن العوامل الوراثية والبيئية والمهنية مرتبطة بتطور الربو.

ووفقا لما ذكره موقع مركز السيطرة والوقاية من الأمراضCDC”" ، ان العامل الوراثي له تأثير كبير فى الاصابة بأمراض الحساسية والربو التحسسي.ومع ذلك ، ليس كل الربو هو الربو التحسسي.

التعرض لبعض الأشياء في البيئة ، مثل العفن أو الرطوبة خاصة بعد سقوط الأمطار بالإضافة إلى عث الغبار ودخان التبغ غير المباشر بالربو.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من الربو؟

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما مصاب بالربو ، خاصة في الأطفال دون سن الخامسة، إن فحص الطبيب لمدى جودة عمل الرئتين وفحص الحساسية يمكن أن يساعد على معرفة ما إذا كان الشخص مصابا بالربو من عدمه.

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ما هى نوبة الربو؟

قد تشمل نوبة الربو السعال وضيق الصدر والصفير وصعوبة التنفس، يحدث الهجوم في الشعب الهوائية في الجسم، وهي المسارات التي تنقل الهواء إلى الرئتين عندما يتحرك الهواء عبر الرئتين ، تصبح المسالك الهوائية أصغر ، مثل فروع الشجرة أصغر من جذع الشجرة.

أثناء نوبة الربو ، تنتفخ جوانب الشعب الهوائية في الرئتين وتنكمش الشعب الهوائية، كمية أقل من الهواء تدخل وتخرج من رئتيك ، والأغشية المخاطية تسد المسالك الهوائية.

يمكن التحكم في الربو عن طريق معرفة علامات التحذير من نوبة الربو ، والابتعاد عن الأشياء التي تسبب النوبة فعندما تتحكم في الربو فستتخلص من أعراض مثل الصفير أو السعال ،النوم بشكل أفضل، لن يتغيب الطفل عن المدرسة المشاركة فى جميع الأنشطة البدنية.

ما الذي يسبب نوبة الربو؟

يمكن أن تحدث نوبة الربو عندما يتعرض المريض لـ "محفزات الربو"، يمكن أن تكون محفزات الربو مختلفة من شخص لأخر ، من بين أكثر العوامل المسببة لأزمات الربو دخان التبغ وعث الغبار وتلوث الهواء الخارجي وحساسية الصراصير والحيوانات الأليفة والعفن والدخان الناتج عن حرق الخشب أو العشب ، والتهابات مثل الإنفلونزا.

كيف يتم علاج الربو؟

ضرورة تناول الدواء بحرص طبقا لإرشادات الطبيب، والابتعاد عن الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى هجوم للسيطرة على الربو، ويجب العلم أن ليس كل شخص مصاب بالربو يتناول نفس الدواء.

يمكن أن يكون لأدوية الربو آثار جانبية ، ولكن معظم الآثار الجانبية خفيفة وتختفي بسرعة.