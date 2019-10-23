شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر مسببات التهاب الأذن.. وكيفية علاجه؟ والان مع التفاصيل

يعد التهاب الأذن من أكثر الأمراض الشائعة، لا سيما بين الأطفال، ويحدث غالباً نتيجة التعرض للبكتيريا أو الفيروسات في الأذن.

ومن بين أشهر مسببات التهاب الأذن، تراكم الشمع في الأذن.

ولعلاج هذه المشكلة إليك هذه الوصفة المنزلية الفعّالة المصنوعة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة

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- قومي بتدفئة القليل من زيت الزيتون، ثم ضعي قطرة صغيرة في الأذن المصابة واتركيها لمدة دقيقة حتى تجف داخل الأذن، حيث تعمل على تقليل لزوجة الشمع في الأذن.

- قومي بتجفيف السائل الخارج من الأذن تدريجياً.

- كرر هذه العملية مرة في الأسبوع للتخلص من شمع الأذن الزائد.