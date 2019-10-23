صحة ورشاقة

إليكِ الأطعمة التي تحاربُ ضعف النّظر مع اختصاصيّة التّغذية ماري بيل حرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتعرّض العديد من الأشخاص الذي يمضون ساعات من النهار جالسين أمام شاشة الحاسوب، لبعض المشاكل في النظر، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم في مواصلة أعمالهم المعتادة.

وضعف النظر قد يسبّب أوجاعًا لا تحتمل في الرّأس، كما قد يسبّب الدّوار والتّعب الدّائم.

الفيديو المُرفق، تعرِض خلاله اختصاصية التغذية ماري بيل حرب أهمّ الأطعمة التي تساعد على مُحاربة ضعف النظر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليكِ الأطعمة التي تحاربُ ضعف النّظر مع اختصاصيّة التّغذية ماري بيل حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا