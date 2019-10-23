إليكِ الأطعمة التي تحاربُ ضعف النّظر مع اختصاصيّة التّغذية ماري بيل حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتعرّض العديد من الأشخاص الذي يمضون ساعات من النهار جالسين أمام شاشة الحاسوب، لبعض المشاكل في النظر، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم في مواصلة أعمالهم المعتادة.
وضعف النظر قد يسبّب أوجاعًا لا تحتمل في الرّأس، كما قد يسبّب الدّوار والتّعب الدّائم.
الفيديو المُرفق، تعرِض خلاله اختصاصية التغذية ماري بيل حرب أهمّ الأطعمة التي تساعد على مُحاربة ضعف النظر.
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