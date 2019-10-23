تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كوكيز محشي بالنوتيلا

المقادير

1 3/4 كوب

3/4 كوب شوكولاتة داكنة مكسرة صغير

1/2 كوب نوتيلا

1/2 كوب سكر بني

125 جرام زبدة طرية

1 ملعقة شاي باكينج باودر

1 بيضة





خطوات التحضير

إلى كل محبى الحلويات الغربية و عشاق الكوكيز إليكم كوكيز نوتيلا بقطع الشوكولاتة ذو المذاق المميز الرائع و إليكم الطريقة .

تحضير كوكيز نوتيلا بقطع الشوكولاتة

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية و يبطن 2 صاج بورق زبد .

بإستخدام خلاط كهربائي يخفق الزبد مع السكر حتى يصبح خفيفة وهش ثم يضاف البيض والنوتيلا و يخفق حتى تتجانس فقط .

ينخل الدقيق والباكينج باودر على خليط الزبدة ثم تضاف الشوكولاتة وبإستخدام ملعقة خشبية يقلب بخفة حتى تمتزج ثم يشكل الخليط كرات (الكرة حوالي 1 ملعقة كبيرة من الخليط) و توضع في الصاج مع ترك 3 سم بين كل كرة لتفسح المجال للإنتشار وبإستخدام شوكة تتسطح قليلاً و تخبز لمدة 12-15 دقيقة مع لف الصواني في منتصف مدة الطهي أو حتى تصبح ذهبية .

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إقتراحات لكوكيز النوتيلا بقطع الشوكولاتة

تبرد على الصواني و تنقل لرف سلك لتبرد تماماً و تقدم .

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