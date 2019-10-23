تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع لسان العصفور

القاهرة - لايف ستايل مقادير شوربة الطماطم مع لسان العصفور

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ورق غار : 1 ورقة

- طماطم : علبة (مفرومة)

- مرق خضار : كوب

- الماء : 2 كوب

- السكر البني : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- معكرونة لسان العصفور : كوب (مسلوقة ومصفاة) طريقة تحضير شوربة الطماطم مع لسان العصفور سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة ثلاث دقائق حتى يطرى البصل ويصبح شفافاً.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

تبلي بالملح والفلفل وأضيفي السكر وورقة الغار.

أضيفي الطماطم والمرق والماء واتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى يغلي وتبدأ الشوربة تتسبك.

أضيفي لسان العصفور واتركي المزيج لمدة 15 دقيقة حتى تتجانس النكهات.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضاً :

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