تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة لسان العصفور

القاهرة - لايف ستايل مقادير شوربة لسان العصفور

- مرق دجاج : 4 اكواب

- الماء : كوب

- مرق دجاج : 1 مكعب

- معكرونة لسان العصفور : ثلاث أرباع الكوب

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- سمن : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير شوربة لسان العصفور سخني السمن في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل والجزر ومكعب المرق وحركي لمدة 5 دقائق.

أضيفي لسان العصفور وحمصيها لمدة 5 دقائق حتى تشقر.

أضيفي المرق والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج لسان العصفور.

تبلي بالفلفل الأسود.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضاً :

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