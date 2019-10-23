ميغان ماركل تكشف عن اسم التدليل الذي تخاطب به زوجها في فيلم وثائقي جديد

كشفت ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسكس عن اسم تدليل جديد اعتادت أن تخاطب به زوجها الأمير هاري (Prince Harry) وهو اسم التدليل "إتش" أو "H" باللغة الإنجليزية وهو الحرف الأول من اسمه، وكشفت ميغان عن ذلك من خلال حوار لها عن زواجها في الفيلم الوثائقي الجديد " Harry and Meghan: An African Journey" والذي أذيع على قناة ITV الوثائقية في مساء يوم الأحد في هذا الأسبوع.

ميغان ماركل تحدثت عن ذلك خلال ظهور لها في الفيلم الوثائقي وبعد سؤالها عن كيفية تأقلمها مع حياتها الملكية الجديدة، وقالت: "لقد سبق وأن قلت لإتش-هذا هو اسم التدليل الذي أخاطبه به-سبق وأن قلت له منذ فترة طويلة إن التأقلم مع الحياة لا يكفي وحده، يجب أن يصاحبه ازدهار وسعادة، وأعتقد أنني حاولت حقا التأقلم منذ البداية على طبيعة الحياة البريطانية".

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هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميغان ماركل بمخاطبة زوجها باسم تدليل بشكل عابر في العلن، فأثناء حضور الزوجين الملكين لعرض خيري لمسرحية هاملتون الموسيقية في أغسطس 2018 خاطبت ميغان زوجها في حضور فريق عرض المسرحية قائلة: "هل شاهدت هذا يا حبي (my love)؟" وعندما انتبهت لذلك ضحكت بحرج بينما احمر وجه زوجها خجلا.

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