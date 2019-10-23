سفارة الإمارات تُدشن برنامجًا تدريبيًا لدمج نساء نيجيريا في سوق العمل

بدأت سفارة الإمارات في نيجيريا برنامجا تدريبيا تدعمه جمعية الشارقة الخيرية بهدف تمكين النساء النيجيريات من خلال تدريبهن على عدد من المهارات الأساسية ودمجهن في مجتمع الأعمال كنساء منتجات وقادرات على المساهمة في النمو الاقتصادي والتنموي لبلدهن، وذلك في إطار مبادرات عام التسامح، وافتتح سفير الإمارات لدى نيجيريا، فهد عبيد محمد التفاق، برفقة سعدية عمر فاروق، وزيرة الشؤون الإنسانية بنجيريا، وعدد من المسؤولين النيجيريين ومن السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى نيجيريا أعمال البرنامج الذي نظم في العاصمة النيجيرية أبوجا ويستمر 40 يوما بمشاركة 100 امرأة من اللاجئين والنازحين من مناطق الصراع في نيجيريا من فئة الأرامل والمطلقات.

وقال التفاق، في كلمته الافتتاحية، إن هذه المبادرة تشكل منصة لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديا، خاصة أن ذلك يعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، مؤكدا أن دعم الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المرأة الرائدة في دولة الإمارات.

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من جانبها، أثنت وزيرة الشؤون الإنسانية بنيجيريا على هذه المبادرة التي من شأنها الارتقاء بعدد من النساء النيجيريات وتمكينهن من محاربة الفقر، ودمجهن في مجتمع الأعمال كنساء منتجات.

وتوجهت بالشكر لحكومة دولة الإمارات على دعمها للمرأة النيجيرية وإسهامها في تخفيف معاناة 100 عائلة في نيجيريا عبر هذه المبادرة مشيدة بجهود دولة الإمارات الإنسانية في شتى أنحاء العالم بشكل عام وفي نيجيريا بشكل خاص.

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