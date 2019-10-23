شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. الأشعة المقطعية الحل الوحيد للكشف عن هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشعة من أفضل الطرق التشخيصية للكشف عن وجود أمراض كامنه لا يعلم عنها المريض شيء أو التأكد من إصابة ما، والأشعة المقطعيه أحد أنواع الأشاعات لكونها تجمع عدة صور من الشعة السينية تم اتخاذها من زوايا مختلفة حول الجسم وتستخدم معالجة الكمبيوتر لإنشاء شرائح للعظام والأوعية الدموية والأنسجة الرخوة داخل الجسم.

ووفقا لموقع " mayoclinic"تستخدم الاشعة المقطعية لسرعة فحص الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات داخلية غير ظاهرة نتيجة لحوادث السيارات أو أنواع أخرى من الصدمات.

استخدامات الاشعة المقطعية التشخيصية:

تشخيص اضطرابات العضلات والعظام مثل أورام العظام وكسورها.

تحديد موقع الورم أو العدوى أو الجلطة الدموية بدقة.

تحديد الاجراءات ما بعد الاصابة من جراحة أو استخدام العلاج الإشعاعي.

اكتشاف الأمراض السرطانية ومراقبة تطور الأورام.

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اكتشاف أمراض القلب والرئة والكبد.

اكتشاف الإصابات الداخلية والنزيف الداخلي.

اضرار الاشعة المقطعيه:

يصدر من الاشعة المقطعية عده اشعاعات تستخدم للفحص ويجب على الرمأة الحامل اخبار طبيب الأشعة بذلك، فالبرغم من أنه غير متوقع تأثير الاشعاع الناتج من استخدام الاشعة المقطعية على الجنين لكن يفضل تجنبها خلال شهور الحمل واستخدام الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتجنب أى اثار جانبيه قد تنتج عنها.