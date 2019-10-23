شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سرطان الدم يقلل من فرص ممارسة الرياضة ويدمر القدرات المعرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجدت دراسة جديدة وجود صلة بين انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة والمشاكل المعرفية لدى الناجين من سرطان الدم الليمفاوي الحاد "سرطان الأطفال".

ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً فى مجلة "Cancer"، قال الباحثون أن جميع الناجين من الطفولة جميعهم معرضون لخطر متزايد من التعرض للعجز المعرفي العصبي وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة بسبب مرضهم وعلاجه.

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وبحث فريق بقيادة "كيرستن نيس" مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال في تينيسي ، عن وجود علاقة من خلال فحص التمرينات ونتائج الاختبارات العصبية والنفسية ، بالإضافة إلى إجابات استبيان ، من 341 من الناجين البالغين من سرطان الدم الطفولة.

وقام الباحثون بقياس مقدار التحمل للناجين من النشاط البدني وكيف يرتبط ذلك بقدرتهم على التفكير والتعلم والحفظ والقراءة والرياضيات.

ووجد الباحثون أن الناجون من سرطان الطفلولة كانت لديهم القلب والأوعية الدموية ضعيفة وانخفاض الأداء في الاختبارات العصبية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاهتمام والذاكرة والمهارات الأكاديمية.