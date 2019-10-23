شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة جيمى كارتر بكسر الحوض.. اعرف مضاعفات السقوط عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة من احتفال الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بعيد ميلاده الـ 95 الذى يوافق 1 أكتوبر ليصبح أول رئيس أمريكى يصل لهذا العمر، تعرض كارتر لإصابة بكسر فى الحوض نتيجة السقوط، ويمثل السقوط خطراً كبيراً يهدد كبار السن بصفة عامة، فى السطور التالية نتعرف على مضاعفات السقوط عند كبار السن، وفقاً لموقع " betterhealthwhileaging".

وكان الرئيس الأسبق جيمي كارتر قد سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا، ونُقل إلى المستشفى للعلاج من كسر بسيط في الحوض نتيجة السقوط فى منزله.



جيمى كارتر

السقوط يشكل خطراً على كبار السن

أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن 1 من بين كل 5 من الذين تعرضوا للسقوط تعرضوا لإصابة خطيرة منها: كسر العظام أو إصابة الرأس.

الخوف من السقوط يمكن أن يؤثر أيضًا بشكل خطير على نوعية حياة كبار السن.



سقوط كبار السن

اسباب السقوط عند كبار السن

هناك العديد من الأسباب التي تجعل كبار السن يتعرضون للسقوط

-انخفاض اللياقة البدنية، يصبح كبار السن أقل نشاطًا مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار الجسدية للشيخوخة، ويؤدي الفشل في ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بشكل منتظم إلى انخفاض قوة العضلات وانخفاض كتلة العظام وفقدان التوازن وتقليل المرونة.

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-ضعف البصر، يمكن لأمراض العيون المرتبطة بالعمر تسهل التعرض لمخاطر السقوط.

-الأدوية، مجموعة واسعة من الأدوية يمكن أن تزيد من خطر سقوط كبار السن.

-الأمراض المزمنة، مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر والتهاب المفاصل في ضعف الأطراف، وضعف السيطرة، اضطرابات التوازن وضعف الإدراك، حيث أن سوء الصحة الجسدية يزيد من خطر سقوط الشخص في البداية ويقلل من قدرته على الاستجابة للمخاطر والتعافي منها.

- العوامل البيئية مثل الإضاءة السيئة، والفوضى، ومناطق التصليح، والسجاد والأرضيات.

مضاعفات السقوط عند كبار السن

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCDC فقد ارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن السقوط، خاصة بين كبار السن، حيث أن السقوط هي السبب الأول للإصابات المميتة وغير المميتة في الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق.

كيف يزيد السقوط من خطر الموت؟

اعتمادًا على كيفية هبوط أحد كبار السن عند سقوطه، يمكن أن يتعرض كبار السن لأي شيء من كسر في الفخذ إلى إصابة دماغية مؤلمة، كما أن العظام المكسورة وإصابات الأنسجة الرخوة هي الإصابات الأكثر شيوعًا.

إن التقدم في العمر والضعف والحالات الطبية الموجودة مسبقًا تعني أن الأفراد الأكبر سناً أقل عرضة للشفاء من إصاباتهم.

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ميسيسيبي أن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا يتعرضوا لخطر الوفاة ثلاثة أضعاف بعد سقوطهم مقارنةً بمن هم في سن 69 وما فوق.