تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شكشوكة البيض والخضار

مقادير شكشوكة البيض والخضار

- البيض : 4 حبات

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- بندورة : 4 حبات (مقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : رشّة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة تحضير شكشوكة البيض والخضار 1. سخني الزيت على النار وأضيفي الفلفل الأخضر والبصل حتى يتذبل. 2. أضيفي البيض والبندورة والكمون و اتركي الخليط على النار حتى يستوي البيض. 3. قدميه إلى جانب الخبز المحمص والزيتون. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رول اللحمة المفرومة بالبيض طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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