3 زيوت أساسية لحرق الدهون وتخسيس الوزن

الزيوت الاساسية يمكن ان تساعد على تخسيس الوزن لعدة اسباب، فهي تحفز الدماغ وتحد من الاجهاد ، كما انها تسيطر على اضطراب مستويات السكر في الدم مما يحد من الرغبة الشديدة في تناول الأكل.

يتم استخراج الزيوت العطرية من بذور النباتات والزهور والجذور والأوراق والفواكه في أنقى صورها. هذه الزيوت لها خصائص علاجية يمكن أن تستخدم كدواء.

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يساعد العلاج بالروائح العطرية أو استنشاق رائحة الزيوت الأساسية على حرق الدهون في البطن عن طريق الحد من الشعور بالجوع وتحسين وظائف المخ وعملية التمثيل الغذائي ، كما أنها تعزز مستويات الطاقة.

1.زيت الليمون

يتميز زيت الليمون العطري برائحة الحمضيات المنعشة التي تساعد في انقاص الوزن عن طريق كبح الشهية ، وزيادة مستويات الطاقة ، وتقليل التوتر والالتهابات ، وتعزيز تفتيت الدهون.

كيفية استخدامه:

ضعي قطرة من زيت الليمون العطري على الجانب الداخلي لمعصمك واستنشقي رائحتها عند الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



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2.زيت اللافندر

رائحة زيت اللافندر العطري تساعد على تخفيف التوتر والقلق الذي يعد أحد مسببات زيادة الوزن. كما أن زيت اللافندر العطري يُحسن النوم، ويساعد على إفراز هرمونات "الشعور بالرضا" وبالتالي يقلل من مستويات السموم ما يقلل بدوره من التهاب الجسم والحد من زيادة الوزن الناجم عن الالتهاب والتوتر.

كيفية استخدامه:

أضيفي قطرة أو اثنين من الزيت العطري عالي الجودة في ماء الاستحمام.

3. زيت الجريب فروت

ومن الحقائق المعروفة أن ثمرة الجريب فروت يساعد على فقدان الوزن، كذلك الزيت العطري المستخرج من الثمرة. يستخدم هذا الزيت العطري بشكل عام كمطهر، يحتوي زيت الجريب فروت الأساسي على مادة كيميائية نباتية تحفز انزيمات عملية التمثيل الغذائي، كما أنها تساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأكل، وتقلل تراكم دهون البطن. تحفز المواد الكيميائية النباتية الموجودة في زيت الجريب فروت العطري تفتيت الدهون وبالتالي تعزز فقدان الوزن.

كيفية استخدامه:

استخدمي قطرة أو اثنين من زيت الجريب فروت العطري على الجانب الداخلي لمعصمك واستمر في استنشاقه طوال اليوم.

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