العصائر المحلاة قد تصيب بحساسية الصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمود الشربيني، أستاذ العناية المركزة بمصر وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة، إن أحدث الدراسات الطبية والتي بلغ عددها 19 تشير إلى أن هناك علاقة كبيرة بين الإسراف في تناول العصائر المحلاة والإصابة بأمراض حساسية الصدر.



وتؤدي حساسية الصدر إلى صعوبة في التنفس ونهجان وكحة مع تزييق بالصدر وإرهاق وضعف المجهود مع مضاعفات على القلب.

وقال الشربيني إن نسبة الإصابة بحساسية الصدر بلغت بين الكبار 37%، فيما بلغت بين من هم أقل من 18 عاما حوالي 14%، وكذلك في المواليد للحوامل ممن يستهلكون كميات كبيرة من العصائر المحلاة بالسكر.

وأرجع الشربيني أسباب الإصابة إلى الإسراف في تناول العصائر المحلاة التي تحتوي على سكر الفركتوز الذي يؤدى إلى التأثير على جهاز المناعة والتسبب في سلسلة من الالتهابات ينتج عنها تغيرات مرضية بالجهاز التنفسي.

وتعتبر مشاكل الجهاز التنفسيّ من الأمراض الأكثر شيوعاً خصوصاً حساسية الصدر التي يطلق عليها أيضاً اسم "الربو"، وتزيد في فصل الخريف مخاطر الإصابة بحساسية الصدر، لذا يجب اتباع بعض التعليمات التي تقي من الحساسية مثل استنشاق العصور والأبخرة والأدخنة والمعطرات بكل أنواعها، وتجنب التيارات الهوائية والتغيير المفاجئ في الجو، تجنب الطيور والحيوانات الأليفة ومصادر تلوث الهواء، وممارسة الرياضة.