شكرا لقرائتكم خبر عن «#ادعم_مرضي_ضمور_العضلات» الأكثر تداولاً عبر تويتر.. ماذا تعرف عن المرض؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل هاشتاج «#أدعم مرضى ضمور العضلات، الأكثر تداولاً عبر موقع التدوين تويتر، وطالب المشاركين فيه بضرورة تسليط الضوء على هذا المرض وإنشاء مستشفي خاصة به على غرار مستشفيات السرطان.

ولكن ماهو ضمور العضلات؟

ضمور العضلات وفقاً لتقرير موقع «هيلث أن» المختص بالأمور الطبية، هي حالة صحية تتسبب في نقص الكتلة العضلية بالتدريج الأمر الذي يلحق الضرر بالجسم من عدة نواحي، وقد يحدث هذا عادة بسبب قلة النشاط البدني.

وقد يجعل هذا المرض من الصعب أو المستحيل تحريك الذراع أو الساق، فإن قلة الحركة يمكن أن تؤدي إلى هدر العضلات ويمكن أن تبدأ ذراعك أو ساقك في الظهور بشكل أصغر ولكن ليس أقصر من تلك التي يمكنك نقلها.

ماهي أعراض ضمور العضلات؟

- أحد الذراعين أو الساقين أصغر بشكل ملحوظ من الآخر.

- يعاني الشخص من ضعف ملحوظ في أحد الأطراف.

- أن كنت غير نشط جسديًا لفترة طويلة جدًا.

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- مشاكل وصعوبات في التوازن الجسدي.

ماهي أسباب هذا المرض؟

ضمور العضلات «الشوكي» هو مرض وراثي في المقام الأول، ويتسبب في خسارة الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة وفي ضمور النسيج العضلي.

و يمكن أن يحدث ضمور العضلات أيضًا إذا كنت طريح الفراش أو غير قادر على تحريك أجزاء معينة من الجسم بسبب حالة طبية، قد يكون من أحد الأسباب قلة النشاط البدني لفترة طويلة من الزمن.

الشيخوخة، مع التقدم في العمر يبدأ الجسم بإنتاج كميات أقل من البروتينات، فقد يكون هذا احد الأسباب، قد تكون الحروق سبب آخر، أو سوء التغذية والتي تتمثل في إصابات النخاع الشوكي أو الأعصاب الطرفية، الجلوس لفترات طويلة، خاصة من قبل الأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية.

كيف يتم تشخيص ضمور العضلات؟

سيطلب الطبيب في البداية التاريخ الطبي الكامل لك ولأسرتك، وقد تخبرهم عن الإصابات القديمة أو الأخيرة والحالات الطبية التي سبق تشخيصها.

هذا بجانب إجراء تحاليل الدم، أشعة X، التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير المقطعي (CT) المسح، خزعة العضلات أو الأعصاب.

كيف يتم علاج ضمور العضلات؟

يعتمد العلاج على التشخيص السليم للحالة المرضية وشدة فقدان العضلات، ففي بعض الحالات قد يكون العلاج بممارسة الرياضة والعلاج البدني، العلاج بالموجات فوق الصوتية، الجراحة.