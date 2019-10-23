تعرفي علي كيف تتعاملين مع الشريك البخيل ؟

تعاني بعض الزوجات من مشكلة صفة البخل في شريك حياتها، فمثل هذه الصفة قد تعكر لها صفو حياتها، ويصعب التعامل معها في كثير من الأحيان، ولكن كيف للزوجة أن تتعامل مع الزوج البخيل؟.



قبل أن تقعي في فخ الزواج من رجل بخيل علامات يجب أن تنتبهي إليها مؤشر إلى أن هذا الرجل بخيل في تصرفاته...

1-يدعي أن المال لا يجلب السعادة



يحاول الرجل البخيل إقناعك بأن المال لا يجلب السعادة ومحاولة فرض مفهوم السعادة رغم أن المال ليس هو السعادة، فهو المفتاح الذي يمكن أن يفتح جميع أبواب هذا العالم الصعب تقريباً، ويوفر حياة مريحة ويساعدك على الشعور بالأمان. إذا كان لدى رجلك رؤية أخرى تماماً للعالم، فمن الأفضل ألا تضيعي وقتك الثمين في محاولة لإثبات خلاف ذلك.

2. انتبهي لطريقته في تناول الطعام في المطاعم...

هذا النوع من الرجال لا يرمي المال أبداً، فهو لا يترك بقايا حتى العظام للوجبات التي يطلبها.

هذه الأفعال الصغيرة تمنحك فرصة لفهم الطبيعة الحقيقية لهذا الرجل.

كما يفضل تقسيم الفاتورة عند تناول الطعام بالخارج.

وفقاً لموقع womanitely إذا عرض الرجل على الأقل مرة واحدة تقسيم الفاتورة عند تناول الطعام معك، فهذا يعني أنه يعاني من البخل المرضي أو الشخص الذي يتبع المساواة بين الجنسين.

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في الحالة الأولى، من الأفضل الانفصال معه إذا كان أحد المؤيدين للمساواة بين الجنسين وترغبين في إعطائه فرصة ثانية، اسأليه عن الأطفال. هؤلاء الرجال، الذين يدعمون المساواة بين الجنسين، لكنهم يرفضون القيام بدور نشط في الأبوة والأسرة.



3. لا يدعوك لتناول كوب من القهوة في المقهى فهم يجدونها باهظة الثمن وغير منطقية.

4. يرفض تزويدك بالمعدات المنزلية الحديثة



في كثير من الأحيان لا تدرك البخلاء أن زوجاتهم يساعدونهم في توفير الكثير من الأموال التي تتلاعب بشؤون الأسرة المختلفة من أجل الراحة المنزلية والسعادة العائلية.

فهو لا يدرك أن السيدات يتحملن عبئاً ثقيلاً من واجبات ومسؤوليات مرهقة. يجب على الرجال إما تزويد نسائهم بالمعدات المنزلية الحديثة أو مساعدتهم في الأسرة.

5.كثيراً ما يطالب بتقرير مالي



بغض النظر عما إذا كنت تعملين أم ربة منزل يحق لك إنفاق أموالك دون الإبلاغ. الشيء الوحيد الذي يجب عليك فعله هو اتخاذ قرارات الشراء معاً. لكن يجب أن تفعل ذلك فقط عندما تخططين لشراء شيء مهم ومكلف.

عندما يطلب رجلك تقريراً مالياً ويناقشك في أتفه الأمور اعلمي أنه رجل بخيل.

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