تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شكشوكة بالحمص للفطور

القاهرة - لايف ستايل مقادير شكشوكة بالحمص للفطور

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- حمص : كوب (مسلوق ومصفى)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

طريقة تحضير شكشوكة بالحمص للفطور سخني الزيت في مقلاة واسعة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الثوم والحمص وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الطماطم والملح والفلفل واتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الطماطم قليلاً.

أضيفي البيض وغطي المقلاة واتركيه حتى ينضج بالدرجة المناسبة لك.

قدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رول اللحمة المفرومة بالبيض طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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