طالبة تلقي بنفسها من الطابق الخامس في المنوفية

القاهرة - لايف ستايل
ألقت طالبة مقيمة بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، نفسها من الطابق الخامس وسقطت بالشارع، مما أدى لإصابتها بإصابات بالغة وتم على الفور نقلها للمستشفى العام فى المنوفية وتم وضعها في غرفة العناية المركزة.
تحرر محضر بالواقعة، وبسؤال الأهالي المتواجدين بالمنطقة أكدوا سماعهم دوي ارتطام شديد وعندما استطلعوا الأمر فوجئوا بفتاة ملقاة بوسط الشارع وبالقرب منها تبينت أنها الطالبة "حسناء .م" صاحبة الـ 18 عاما.
وعلى الفور تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.
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