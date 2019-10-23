شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للروماتيزم.. اعرف أكثر الأمراض الروماتيزمية انتشارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم 23 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للروماتيزم، وبهذه المناسبة نتعرف على أبرز الأمراض الروماتيزمية وأكثرها انتشارا، حيث يوجد أكثر من ١٠٠ مرض روماتيزمي، وفقا لموقع every day health

وتتميز الأمراض الروماتيزمية بالتهاب يصيب البنى الداعمة للجسم - وهي المفاصل، وكذلك في بعض الأحيان الأوتار والأربطة والعظام والعضلات، وبعض الأمراض الروماتيزمية تؤثر حتى على الأعضاء.

Advertisements

يمكن أن تسبب هذه الأمراض في النهاية فقدان الوظيفة في أجزاء الجسم المصابة.و تؤثر الأمراض الروماتيزمية على أكثر من 46 مليون أمريكي ، من بينهم 294000 طفل ، وفقًا للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل وأمراض العضلات والعظام والجلد.

التهاب المفاصل التنكسى، وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا ، والذي يصيب الغضاريف ويدمرها في المقام الأول، وهو الأنسجة الرخوة التي تسند نهايات العظام داخل المفاصل.



التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الغشاء الزليلي ، وهو نسيج رقيق يربط المفاصل ، مما يؤدي إلى التهاب فى المفاصل.



فيبرومياليجيا ، وهي حالة مزمنة تسبب ألم موضعي في جميع أنحاء الجهاز العضلي الهيكلي.



الذئبة الحمامية الجهازية ، أو مرض الذئبة ، وهو اضطراب المناعة الذاتية الذي يسبب التهاب في أجزاء عديدة من الجسم ، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى والدم والرئتين والقلب والدماغ.



النقرس ، وهو نوع من التهاب المفاصل الذي يتطور نتيجة تراكم رواسب حمض اليوريك في المفاصل وغالبًا ما تكون تلك الموجودة في إصبع القدم الكبير.



التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل عند الأطفال ، والذي قد يصاحبه حمى وطفح جلدي.



التهاب المفاصل المعدي ، أو التهاب المفاصل الناجم عن عدوى ، مثل مرض لايم.



التهاب المفاصل الصدفي ، وهو نوع من التهاب المفاصل (والذي يُعتبر أيضًا اعتلال المفاصل الفقاري) الذي يصيب الأصابع وأصابع القدم ويرتبط بالصدفية كمرض جلدي.



التهاب الجراب ، التهاب في الأكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل التي تقلل الاحتكاك بين العظام.



التهاب الفقار اللاصق، وهو اعتلال المفصل الفقري الأكثر شيوعًا ، والذي قد يؤثر على الوركين والكتفين والركبتين ، بالإضافة إلى العمود الفقري.



التهاب المفاصل التفاعلي ، أو متلازمة رايتر ، وهو اعتلال مفصلي غضروفي يتطور بعد إصابة الجهاز البولي أو الأمعاء أو الأعضاء الأخرى.



تصلب الجلد ، أو التصلب الجهازي ، وهو مرض روماتيزمي مناعي ذاتي يؤدي إلى سماكة وتشديد الجلد والتهاب وتندب في أجزاء أخرى مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الأوعية الدموية والمفاصل وبعض الأعضاء.

أنواع الأمراض الروماتيزميةبعض الأمراض الروماتيزمية الشائعة تشمل: