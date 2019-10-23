المساء أفضل توقيت لتناول أدوية ضغط الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي في إسبانيا أنه من الأنسب للمصابين بارتفاع ضغط الدم تناول دوائهم في فترة المساء قبل النوم.
وأوضح الفريق، في مجلة "يوروبيان هيرت جورنال" لأبحاث القلب، أن تأثير تناول الأدوية على انخفاض ضغط الدم يكون أفضل في المساء.
وحسب الدراسة، فإن تناول هذه العقاقير مساء أدى إلى خفض خطر الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة التي يتسبب فيها ارتفاع ضغط الدم، بواقع النصف تقريبا.
وأجري أعضاء الفريق بحثهم لمعرفة الوقت الأنسب لتناول العقاقير المخفضة للضغط، وذلك في إطار مشروع "هيجيا" البحثي الذي شارك فيه أكثر من 40 مركزا طبيا في إسبانيا.
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