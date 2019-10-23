تبغ المضغ بديلا للسجائر لأول مرة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إجراء غير مسبوق، سمحت السلطات الأمريكية للشركة السويدية "سويديش ماتش" بالترويج للتبغ القابل للمضغ "السنوس" كبديل أقل ضررا من السيجارة.

و"السنوس"، الذي لا يزال محظورا في الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد، عبارة عن كيس صغير يوضع في الفم عند مستوى اللثة ويسمح ببيعه في الولايات المتحدة منذ 2015، لكن لم يكن يحق لشركة "سويديش ماتش" حتى الآن القول إن منتجاتها التي تباع تحت اسم "جنرال" أقل خطرا من تدخين السيجارة.

وكانت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأغذية والأدوية التي تنظم سوق التبغ أيضا قد خلصت إلى أن "السنوس" يشكل خطرا أقل للإصابة بسرطان الفم أو الرئة وأمراض أخرى مرتبطة بالسيجارة.

وهي المرة الأولى التي تسمح الوكالة الأمريكية لمنتج تبغ بالترويج لنفسه على أنه يخفض المخاطر، بموجب قانون صادر في 2009.

وتنوي الوكالة منع السجائر الإلكترونية ذات النكهات ما لم يثبت المصنعون أنها أقل أذى من السجائر العادية.