تعرفي علي 5 طرق بسيطة لتهدئة بكاء طفلك

تعاني الأمهات عادة من صعوبة تهدئة بكاء أطفالهن، وخاصة الأطفال حديثي الولادة، وذلك لعدم معرفتهن السبب وراء بكائهم، مما قد يشعرهن بالإحباط والعجز إزاء هذه المسألة.

فيما يلي 5 طرق بسيطة أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا لمساعدة الأمهات على تهدئة بكاء أطفالهن:

1- الغناء

في الكثير من الأحيان يساعد ترديد أغنية هادئة على مسامع الطفل على تهدئة بكائه ووضعه في حالة من السكون والارتياح، لذا لا تترددي في استخدام هذه الحيلة عند بكاء طفلك الصغير.

2- هز الطفل

أمسكي طفلك بلطف وضعيه في حضنك وابدئي بهزه جيئة وذهاباً، فهذا من شأنه أن يساهم في تهدئته وشعوره بالراحة والأمان.

3- الموسيقى الهادئة

تتوفر الآن الكثير من أنواع الموسيقى والأغاني ذات الإيقاع الهادئ التي من شأنها أن تساعد الطفل على الهدوء والنوم، لذا حاولي استخدام هاتفك في تشغيل الموسيقى لإنقاذ الموقف إن لم تنفع الحيل السابقة في تهدئة طفلك.

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4- الخروج للنزهة

إن استمر طفلك في البكاء، استعدي لاصطحابه في نزهة إلى الخارج لتغيير مزاجه. كما يمكن اصطحاب بعض الألعاب التي تحدث ضجيجاً ووضعها في عربته لتسليته.

5- تدفئة الطفل

لفي طفلك جيداً ببطانية، لخلق بيئة مريحة ودافئة تحاكي البيئة التي تعوّد عليها الطفل داخل الرحم أثناء فترة الحمل، فهذا سيساعده على النوم والتوقف عن البكاء.

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