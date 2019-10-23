تعرفي على كيف تعتنين بشفاهك في فصل الشتاء؟

أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن الشفاه تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الخارج وهواء المدفأة الجاف.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الشفاه تفتقر إلى الدهون، لذا سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق، ما يفسد مظهرها الجمالي.

ولمواجهة الجفاف والتشقق، تنصح "وومان" باستعمال مستحضرات العناية، كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمساً مخملياً، مثل عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وحمض الهيالورونيك.

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ومن المهم أيضاً أن تخلو مستحضرات العناية من المواد، التي تتسبب في تهيج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت المعدنية والسيليكون.

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