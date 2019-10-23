شكرا لقرائتكم خبر عن بدل القهوة..تناول هذه الفاكهة يشعرك باليقظة والانتباه صباحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يبدأ يومه بتناول فنجان القهوة فى الصباح، وقد تسبب القهوة مجموعة من الآثار الجانبية مثل: الحموضة وإدمان الكافيين، فما رأيك فى بديل صحى يغنيك عن القهوة..هناك فاكهة يمكن أن تمنحك نفس تأثير القهوة عليك وهى التفاح، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



فوائد التفاح

لماذا يجب أن تبدأ يومك بتناول تفاحة بدلاً من القهوة؟

لا يهم ما يبدو عليه روتينك الصباحي، لكن يجب أن تتناول تفاحة وتتخلص من فنجان القهوة، حيث أن التفاح يساعد على الشعور باليقظة والنشاط والحيوية.

يحتوي التفاح على حوالي 10 جرامات من الفركتوز أي السكر الطبيعي، وهو ما يكفي لإعطائك تلك الطاقة التي أنت فى أمس الحاجة إليها في الصباح.

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يحفز تناول تفاحة في الصباح حركة الأمعاء الخاصة بك ويساعدك على التخلص من الإمساك، حيث أن قشر التفاح غني بالألياف الغذائية، ومادة البكتين التي قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

من المهم أيضًا أن تفهم أنك إذا بدأت يومك بشرب فنجان قهوة فقط ، فسوف ينفد استهلاك الطاقة فى وقت قصير، ذلك لأن الزيادة السريعة في الطاقة التي تحصل عليها من الكافيين هي نتيجة لتحفيز العصب، من ناحية أخرى فإن تناول تفاحة يمنح جسمك حوالي 116 سعرة حرارية ويوفر الطاقة لفترة أطول من الوقت.

الألياف القابلة للهضم الموجودة في قشر التفاح تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت.