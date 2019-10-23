تجربة سريرية لعلاج القلب بالخلايا الجذعية

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2019/10/23 01:25 م بتوقيت أبوظبي
فريق البحث يستخدم في التجربة شرائح من خلايا عضلات القلب - أرشيفية
يخطط فريق من الباحثين في اليابان لإجراء أول تجربة سريرية في العالم لعلاج القلب باستخدام نوع خاص من الخلايا الجذعية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأربعاء، أن فريق جامعة "أوساكا" بقيادة البروفيسور يوشيكي ساوا، سيستخدم شرائح من خلايا عضلات القلب كُونت من خلايا جذعية مستحثة في هذه التجربة.
الخلايا الجذعية المستحثة يتم تخليقها من خلايا بشرية بالغة بعد إعادة برمجتها، ويمكنها أن تنمو لتشكل أنواعا متعددة من أنسجة الجسم.
وسيتم وضع شرائح خلايا عضلات القلب على قلب المريض لمساعدته على استعادة وظائفه.
وحصل فريق الباحثين بالفعل على الضوء الأخضر من الحكومة؛ للمضي قدما في إجراء دراسة سريرية على المعالجة، لكنهم الآن يرغبون في إجراء تجربة سريرية بهدف طرح العلاج للاستخدام العملي في وقت أقرب.
وفي هذه التجربة سيتم إجراء الجراحة لمعرفة ما إذا كان الإجراء آمنا وفعّالا.
ويقول الباحثون إنهم بمجرد الحصول على موافقة الحكومة على التجربة، سيرغبون في إجراء العملية الأولى في موعد قد لا يتعدى مارس/آذار المقبل.
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