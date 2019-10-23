شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: «الخلايا الدبقية الصغيرة» تعيد تنظيم الروابط العصبية أثناء النوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثبتت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن الخلايا المناعية التي تُسمى «الخلايا الدبقية الصغيرة» تلعب دورًا مهمًا في إعادة تنظيم الروابط بين الخلايا العصبية ومكافحة الالتهابات أثناء النوم، كما تعمل كأول المستجيبين للدماغ، حيث تقوم بدوريات في المخ والنخاع الشوكي وتنتقل إلى العمل للقضاء على العدوى أو تلتهم الضرر في أنسجة الخلايا الميتة.

وأجرى الباحثون- في الدراسة- أبحاثهم على عدد من الفئران، حيث أشارت الأبحاث إلى أنه عندما تعرضت الفئران لمستويات عالية من هرمون «نورايبنفرين»، أصبحت «الخلايا الدبقية الصغيرة» غير نشطة، ولم تتمكن من الاستجابة للإصابات الموضعية.

وقال ريان ستويل، الباحث الأول في الدراسة: «في المجمل، يُظهر هذا البحث أن الخلايا الدبقية الصغيرة حساسة للغاية للإشارات التي تعدِّل وظائف المخ».

وقالت الدكتورة أنيا ماجويسكا، الأستاذة في جامعة «روتشستر» الأمريكية: «هذا البحث يُظهر أن الإشارات الموجودة في دماغنا، والتي تعدِّل من حالة النوم والاستيقاظ، تعمل أيضًا كمفتاح يعمل على إيقاف تشغيل الجهاز المناعي وتشغيله».