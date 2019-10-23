شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون آلية جديدة للتنبؤ بـ«تسمم الحمل» مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طور باحثون أستراليون طريقة بسيطة منخفضة التكلفة للتنبؤ بتسمم الحمل، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة إينوك أنتو، الأستاذة في جامعة «إديث كوان» الأسترالية: «في الدول النامية، يُعتبر تسمم الحمل أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأمهات والرضع، وفي غانا يُعتبر مسؤولًا عن 18% من وفيات الأمهات، لكن يمكن علاجه باستخدام أدوية تخفض ضغط الدم بمجرد تشخيصه».

وفي الدراسة الحالية المنشورة بمجلة EPMA الطبية، قام الباحثون بتقييم الحالة الصحية لأكثر من 500 امرأة حامل باستخدام استبيان الصحة دون المستوى الأمثل، ووجدوا أن 61% من النساء اللائي سجلن نتائج عالية في الاستبيان استمررن في تطوير تسمم الحمل، مقارنة بـ17% فقط من النساء اللائي سجلن درجات منخفضة في الاستبيان، وعندما تم الجمع بين هذه النتائج مع اختبارات الدم التي تقيس مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم لدى النساء، تمكن الباحثون من التنبؤ بدقة بتطور تسمم الحمل في حوالي 80% من الحالات.

ووفقًا للباحثين، فإن تسمم الحمل كان قابلًا للعلاج تمامًا بمجرد تحديده، لذا فإن توفير إنذار مبكر يمكن أن ينقذ الآلاف من الأرواح، وقال الباحثون: «إن اختبارات الدم الخاصة بالكالسيوم والمغنيسيوم واستبيان الصحة دون المستوى الأمثل تُعد غير مكلفة، مما يجعلها مناسبة بشكل مثالي».