خلاف مع واشنطن وبريطانيا تحقق مع زوجة دبلوماسي أميركي بسبب حادث سير

من المقرر أن يسافر ضباط من الشرطة البريطانية إلى الولايات المتحدة لاستجواب زوجة دبلوماسي أميركي، مُنحت حصانة دبلوماسية، بعد تورطها في حادث سير قتل فيه شاب بريطاني.

وقُتل الشاب هاري دن (19 عاما) بعد حادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة زوجة الدبلوماسي، وتدعى آن ساكولاس، قرب قاعدة كراوتون التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي يستخدمها الجيش الأميركي وتقع في نورثامبتونشير بوسط إنجلترا.

وغادرت ساكولاس بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث، مما أثار خلافاً دبلوماسياً بين لندن وواشنطن بشأن ما إذا كان يتعين عليها العودة لاستجوابها.

اقرا ايضاً:

نساء أفغانستان يتخوفن من عودة الزمن إلى الوراء بموجب اتفاق السلام النهائي

وقال نيك أدرلي قائد شرطة نورثامبتونشير للصحافيين: "المشتبه بها تعاونت تماما مع الشرطة ومع السلطات". وأضاف: "وطلبت كذلك الإدلاء بأقوالها بشكل رسمي أمام ضباط بريطانيين في الولايات المتحدة، والضباط سيسافرون للولايات المتحدة لاستجوابها فور انتهاء إجراءات تأشيرات الدخول".

Advertisements

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الاثنين، أن بريطانيا تراجع القواعد التي تحكم ترتيبات الحصانة الدبلوماسية للعاملين الأميركيين في القاعدة الجوية.

واجتمع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع والدي الضحية، دن، في وقت سابق هذا الشهر في واشنطن، وصرح بأن اللقاء كان "حزينا" لكن "جميلا".

قد يهمك ايضاً:

الولايات المتحدة تغضب من قرار إسرائيل ضد اثنتين من أعضاء مجلس النواب

نظرة خاطفة على البيت الأبيض في العاصمة واشنطن