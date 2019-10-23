مراكش تحتضن مهرجان ملكة حسناوات العرب في العالم بمشاركة 8 دول

ينظم مهرجان ملكة حسناوات العرب في العالم دورته الرابعة تحت شعار تثمين المنتوجات المجالية الأفريقية - من 22 إلى 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري و يضم برنامج هذه الدورة معرضا للمنتوجات المجالية الإفريقية والصناعة التقليدية والابتكارات النسائية.

كما سيشرف الفنان التشكيلي عبد الهادي بن بلة برواقDOZZART على رسم لوحة تشكيلية رفقة المشاركات في النهائيات الدولية للمهرجان و سيتم تخصيص ريع هذه اللوحة لبناء قسم دراسي بقرية منعزلة نواحي تارودانت .

و تندرج هذه المبادرة ضمن الأهداف الانسانية و الاجتماعية التي تشتغل عليها المتوجات في المهرجان.

و خلال حفل الاختتام سيتم تكريم شخصيات نسائية ناضلت من أجل العيش الكريم للمرأة و الطفل في المناطق النائية ومن أبرزها المناضلة الجزائرية كيلا أيت عباس.

و سيتم تخصيص ألقاب سفيرات حسناوات العرب في العالم لفعاليات تعمل أساسا في المجال الإنساني.

و تضم لجنة تحكيم هذه الدورة الفنانة التشكيلية الفرنسية Valerie Sarah SCHIOCCOLA و الإعلامية اللبنانية هناء حاج و خبيرة التجميل ليلى سايدو، و سفيرة النوايا الحسنة التونسية نجلاء فريج، و رجل الأعمال المغربي حميد الدحماني و المتخصص في عروض الأزياء الجزائري محمد مهاودي ورجل الأعمال التركي مصطفى سيتناك.

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و تنحدر المشاركات في المهرجان من المغرب، مصر، تونس، الجزائر، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية و جزر القمر.

و خلال فترة التدريب ستخضع المشاركات لاختبارات في كل ما يتعلق بعالم المرأة والجمال . وتتميز هذه الدورة بإبراز غنى الموروث الثقافي في مجال الطبخ حيث سيشهد فضاء MYAH BAY تقديم المشاركات في المهرجان لأطباق تمثل بلدانهن.

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