شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريدين معرفته عن مسحة عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسحة عنق الرحم من الأمور التي يطلبها الطبيب للاطمئنان على صحة الرحم وإثبات عدم وجود ورم سرطاني داخله، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخض مسحة عنق الرحم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هي مسحة عنق الرحم؟

هي اختبار يتم عن طريق المنظار المهبلي الذي يدخل حتي يصل لعنق الرحم ويتم خلال أخذ مسحة من عنق الرحم باستخدام فرشاة مخروطية الشكل.

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شروط مسحة عنق الرحم

ما هو الهدف من مسحة عنق الرحم؟

الهدف الأساسي لطلب الطبيب أخذ مسحة من عنق الرحم هي الاطمئنان على صحة الرحم وعدم وجود أورام سرطانية، فمسحة عنق الرحم تعد من أبرز الأمور التي تكشف حقيقة الإصابة بسرطان الرحم المبكر، وعند الاكتشاف يزداد فرص الفاء بشكل كبير.

ما هى شروط إجراء مسح عنق الرحم؟

هناك العديد من المعاير الهامة التي يجب علي المرأة القيام بها، وأخذها في عين الاعتبار قبل إجراء مسحة عنق الرحم، ومنها عدم القيام بعلاقة حميمية زوجية قبل الموعد بيوم أو يومين، تجنب استخدام الغسول المهبلي قبل سحب العينة بيومان، لا ينصح بالقيام به خلال فترة الدورة الشهرية يجب قبل قدومها بموقت كافي.



اختبار مسحة عنق الرحم

من هم الأشخاص الذين يطلب منهم الطبيب القيام بمسحة عنق الرحم؟

مسحة عنق الرحم تعد إجراء وقائي إلي حد كبير للاطمئنان من خلاله علي صحة الرحم، فيمكن إجرائه من سن 21 وحتى الـ65، وينصح بإجرائه كل 5 سنوات وخاصة إذا كان هناك تاريخ وراثي للإصابة بالمرض.