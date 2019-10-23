شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والان مع التفاصيل

بدأت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان حملة للتوعية والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وتستمر حتى الخميس، تحت شعار "أنتِ الحياة".

وبدأت الحملة في جامعة القاهرة، نظرا لأنها تضم عددا كبيرا من النساء، ونصحت الجمعية بعدم انتظار ظهور الأعراض والكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال الفحص الذاتي، وإجراء أشعة الماموجرام كل عام بعد سن الأربعين.

ويعد أكتوبر/تشرين الأول الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي انطلاقا من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنويا، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

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وتتمثل أبرز أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.

وأجرت الحملة للطالبات والموظفات وأيضاً العاملات الكشف السريري بواسطة أمهر الطبيبات، وتم الكشف على ما يقارب من 95 سيدة وفتاة مع عمل توعية لهن بطرق الكشف المبكر وطريقته الصحيحة.

وأوضحت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان أن الكتل والأورام الموجودة بالثدي تعود لعدة أسباب منها: "الأورام الليفية، الأكياس الحميدة، الأورام الخبيثة، التهاب القنوات اللبنية، التهاب بأنسجة الثدي"، لذا ليس كل الأورام الموجودة بالثدي أوراما خبيثة، الأمر الذي تجب متابعته والتأكد منه.

وأشارت إلى أهمية الكشف المبكر لضمان العلاج من سرطان الثدي تماما عكس باقي الأورام الأخرى التي تصيب مناطق الجسم المختلفة.