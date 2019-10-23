هل شاى الديتوكس يساعد على إنقاص وزنك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاى الديتوكس من أنواع الشاى التى بدأت تنتشر بأنها تساعد فى إنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون، حتى أنه يسمى "شاى النحافة"، ولكن هل حقاً شاى الديتوكس يساعدك على إنقاص وزنك..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Doctor".



شاى الديتوكس

هل يساعدك شاى الديتوكس على إنقاص الوزن؟

تختلف أنواع ومكونات شاى الديتوكس، فبعضها غير ضار، لكن البعض الآخر يحتوى على مسهلات أو ملينات مثل: عشبة السنا، التى تعمل عن طريق تحفيز القولون للتقلص أكثر من الطبيعى، مما يؤدي إلى فقدان المياه والمواد الغذائية.

وبينما قد تجعلك بعض الأعشاب فى شاى الديتوكس ​​تبدو أقل رشاقة مؤقتًا (بفضل فقدان وزن الماء)، لا يوجد أي تأثير على فقدان الدهون الفعلي، لأن أي سعرات حرارية من الطعام تم امتصاصها بالفعل.

وتكمن الصعوبة في معرفة أنواع الشاي الآمنة والتي قد لا تكون كذلك، لكن كقاعدة عامة يجب تجنب الشاي الذى يحتوى على عشبة "سينا".

إذا كنت ترغب حقًا في إنقاص وزنك وتحسين صحتك، فمن الأفضل لك أن تنظر إلى نظامك الغذائي - مما يزيد من تناولك للفواكه والخضروات الطازجة، لأن شاى الديتوكس لن ينقص وزنك بشكل صحيح وهو حل سريع ومؤقت.

هل شاي الديتوكس آمن؟

لمجرد وصف شيء ما بأنه طبيعي، فهذا لا يعني أنه من الآمن لنا أن نأكل أو نشرب بدون ضوابط.

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شاي الديتوكس قد يتفاعل مع الأدوية

إن احتساء الشاي الذي يبدو أنه غير ضار يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الدواء الذي نتناوله بالفعل، حيث يمكن أن يتفاعل ويمنع الأدوية من العمل، من أدوية الغدة الدرقية إلى مضادات الاكتئاب.

شاي الديتوكس قد يؤثر على فعالية وسائل منع الحمل

هناك أحاديث تشير إلى أن شاى الديتوكس قد يتسبب في توقف حبوب منع الحمل عن العمل، لأنه يسبب الإسهال، ومن هنا فإن هناك فرصة كبيرة لتوقف حبوب منع الحمل عن العمل لأنه لم يتم امتصاصه بشكل صحيح.

قد يؤثر على النوم

معظم أنواع شاى الديتوكس تحتوي على مستويات متوسطة إلى مرتفعة من الكافيين (توجد روابط تشير إلى أن الكافيين يمكن أن يثبط الشهية)، فمن المحتمل أن تتأثر دورة نومك أيضًا، خاصةً إذا كنت نادراً ما تشرب الكافيين بشكل طبيعي.

يؤثر على امتصاص المواد الغذائية

التأثير الملين لشاى الديتوكس يعني أن الطعام لا يمتص بشكل صحيح، إن الذهاب إلى المرحاض بسرعة كبيرة بعد الأكل يعني أن القناة الهضمية لا تتاح لها الفرصة لامتصاص الطعام، مما يعني أن الجسم لا يمتص الفيتامينات والمعادن.

مشاكل الجهاز الهضمى

لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتسبب المسهلات الموجودة فى شاى الديتوكس في حدوث مشاكل إذا كنت لا تحتاج إليها، بالإضافة إلى التأثير على المواد الكيميائية الموجودة في الدم (الشوارد)، يمكن أن تصاب أمعاءك بالكسل كنتيجة لذلك، مما يعني أنك ستحتاج إلى الاستمرار في استخدام المسهلات على المدى الطويل وتصبح معتمداً عليها.