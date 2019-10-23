شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة قد تساعدك فى التخلص من غازات البطن.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بوجود غازات في بطنك؟..هل ترغب في التخلص من هذا الأمر بشكل سريع، خلال هذا التقرير سنوضح أفضل الطرق الطبيعية للقضاء على غازات البطن، وذلك وفقا لموقع "webmed " الطبي.

وعادة ما يصاب الشخص بتراكم الغازات نتيجة للإكثار من تناول الأطعمة الدسمة، وتناول أطعمة غير صحية بالمرة، ولذا هناك العديد من النصائح الهامة التي تقلل من هذا الأمر.



التخلص من غازات البطن بالطبيعية

ونصح التقرير بضرورة تناول الكرفس حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، هذه العناصر الغذائية من شأنها الحفاظ على صحة المعدة والأمعاء، والحد من الإصابة بالغازات التي تراكمها داخل البطن.

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كما نصح بضرورة تناول ثمرة واحدة من الموز يوميا، لأنها من الأطعمة التي تساهم في تحقيق توازن الجسم ومكافحة الإصابة بالإمساك، وأيضا تقليل فرص الإصابة بالغازات في الجسم.

كما يعد مشروب الزنجبيل من أفضل المشروبات التي تساعد في ترطب الغازات من الجسم، وتعمل على تحريك الأمعاء بشكل طبيعي، وتحد من الإصابة بالإنتفاخ، وأيضا السبانخ التي تحتوي علي إنزيم يساعد بشكل كبير في الحفاظ علي حركة الأمعاء بشكل طبيعي، وأيضا تعمل علي الحد من الإصابة بالغازات.