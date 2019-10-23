شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الزنجبيل والأشخاص الممنوعون من تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل نبات ذو سيقان مورقة وأزهار خضراء، وتوابل الزنجبيل تأتي من جذور النبات، ويكون فى الأماكن أكثر دفئا في آسيا ، مثل الصين واليابان والهند ، لكنه ينمو الآن في أجزاء من أمريكا الجنوبية وأفريقيا، كما يزرع الآن في الشرق الأوسط لاستخدامه كدواء ومع الطعام.

استخدامات الزنجبيل

ووفاقً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، يستخدم الزنجبيل عادةً في أنواع مختلفة من "مشاكل المعدة" ، بما في ذلك دوار الحركة ، غثيان الصباح ، المغص ، اضطراب المعدة ، الغازات ، الإسهال ، متلازمة القولون العصبي ، الغثيان ، الغثيان الناجم عن علاج السرطان ، الغثيان العلاج والغثيان والقيء بعد الجراحة ، وكذلك فقدان الشهية.

وتشمل الاستخدامات الأخرى تخفيف الآلام من التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفاصل ، آلام الحيض ، وغيرها من الحالات.

ويتم تطبيق مستخلص الزنجبيل أيضًا على الجلد لمنع لدغات الحشرات، وفي الأطعمة والمشروبات ، يستخدم الزنجبيل كتوابل، أما في التصنيع ، يستخدم الزنجبيل كعطر في الصابون ومستحضرات التجميل.

كما تستخدم إحدى المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل كمكون في الأدوية المسهِّلة والمضادة للغازات ومضادة للحموضة.

أضرار الزنجبيلعندما يؤخذ عن طريق الفم:

يعد الزنجبيل أكثر أمانًا عندما يؤخذ بشكل مناسب، ويمكن أن يسبب الزنجبيل آثارًا جانبية خفيفة بما في ذلك حرقة المعدة والإسهال وعدم الراحة العامة في المعدة.

وقد أبلغت بعض النساء عن نزيف حيض إضافي أثناء تناول الزنجبيل.

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عند وضعه على الجلد:

يكون الزنجبيل آمنًا عند استخدامه على البشرة بشكل مناسب ، على المدى القصير، وقد يسبب تهيج الجلد لبعض الناس.

الاحتياطات الخاصة والتحذيرات من الزنجبيل:

الحمل:

يعتبر الزنجبيل آمنًا عند تناوله عن طريق الفم للاستخدامات الطبية أثناء الحمل، لكن هناك بعض القلق من أن الزنجبيل قد يؤثر على هرمونات جنس الجنين أو يزيد من خطر الإجهاض.

الأطفال:

يعد الزنجبيل آمنًا عند تناوله عن طريق الفم لمدة تصل إلى 4 أيام من قبل الفتيات المراهقات في بداية فترة الدورة الشهرية.

الرضاعة الطبيعية:

لا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة تناول الزنجبيل إذا كنت للمرضعات، لذلك يجب البقاء على الجانب الآمن وتجنب استخدامه.

اضطرابات النزف:

تناول الزنجبيل قد يزيد من خطر النزيف.

مرض السكري:

قد يؤدي الزنجبيل إلى زيادة مستويات الأنسولين و / أو خفض نسبة السكر في الدم.

أمراض القلب:

جرعات عالية من الزنجبيل قد تفاقم بعض أمراض القلب.