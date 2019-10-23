شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العسل كثيرة أبرزها تقوية المناعة وعلاج مشاكل الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل من الأغذية الهامة لجسم الإنسان، حيث إنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول العسل، وذلك وفقا لموقع "webmed".

فوائد العسل

يحتوي العسل علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من الأطعمة الهامة في تقوية وتعزيز الجهاز المناعي في الجسم، مما يتسبب في الحد من الإصابة بمرض السرطان والأمراض المناعية المختلفة وأيضا الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر.

هل تعلم أن العسل يعد من الأطعمة التي تحتوي علي خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات أي أن تناولك له يقلل من الإصابة بالبكتيريا والفطريات، ولذا عليك أخذ معلقة منه يوميا، كما أنه يعمل على شفاء الجروح والتخلص من أثارها علي الجلد وذلك عن طريق وضعها علي الجرح مباشرة.

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إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم فعليك تناول العسل لأنه يساعدك في التخلص منه بشكل كبير، ويعمل علي تحريك المعدة بشكل جيد، ويقضي علي مشكلة الإسهال أو الإمساك أو التعرض لاضطرابات في المعدة، ويقلل من فرص الإصابة بقرح المعدة والالتهابات الخاصة بالمعدة.

في حالة أنك من الأشخاص المعرضون بكثرة للإصابة بنزلات البرد الشديدة، فعليك تناول معلقة من العسل يوميا لانه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي تقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، فثبت فعاليته في علاج السعال والكحة.