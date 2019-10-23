شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب زيادة معدل ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرف معدل ضربات القلب السريع بأنه عدم انتظام دقات القلب، الذي يتجاوز 100 نبضة في الدقيقة.

ووفقا لموقع " self " إذا كانت ضربات قلبك سريعة فمن المحتمل ألا يكون السبب هى النوبة القلبية فقط، ولكن هناك أكثر من سبب لزيادة معدل ضربات القلب.

أسباب زيادة معدل ضربات القلب1. التوتر

عندما تواجه شيئًا من الضغط النفسي، يُصدر الجهاز العصبي الودي والغدد الكظرية زيادةً في إفراز الأدرينالين، وتستجيب المستقبلات الموجودة في قلبك لهذه لها ويمكن أن تزيد معدل ضربات قلبك. إذا لم تستطع أن تحل مشكلتك على الفور قد تشعر بالتوتر.

2. الإفراط فى شرب الكافيين

في حين أن معظم الناس يمكنهم التعامل مع مستوى معين من الكافيين، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة سرعة قلبك، لأن الكافيين يمكن أن يسبب إفراز هرمون الأدرينالين الذى يزيد من معدل ضربات قلبك، وفقًا لمايو كلينك، من الآمن للبالغين تناول ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا ، أو حوالي الكمية في 4 أكواب من القهوة .

3. البرد أو الحمى

إذا مصاب بنزلة برد أو الحمى، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والعطس، لأن محاربة العدوى تتطلب من جسمك أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد فمن المحتمل أن يسبب زيادة في ضربات القلب.

4. عدم الحصول على قسط كاف من النوم

إذا لم تحصل على قسط كافى من النوم فقد تكون مستويات الأدرينالين خلال اليوم أعلى، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في هرمون الأدرينالين أن يتسبب فى زيادة ضربات القلب.

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5. تناول أدوية تؤثر على قلبك

هناك بعض الحالات المرضية مثل هشاشة العظام أو الحساسية أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة أخرى، الكثير من الأدوية الخاصة بها ستزيد من إفراز الأدرينالين وتسبب في شعور الشخص بزيادة معدل ضربات القلب.

6. الحمل

يزيد الحمل من حجم الدم فى الجسم ، ويجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لضخ المزيد من الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، وهو أمر طبيعي تمامًا ، ولكن إذا كنت متعبة للغاية يجب استشارة الطبيب للتأكد من ذلك.

7. اضطرابات الهلع

تتميز نوبات الهلع بنوبات الخوف المفاجئة وغير المتوقعة التي تشل الجسم في كثير من الأحيان، وتسبب زيادة فى ضربات القلب ، ويبدأ الجسم في إطلاق المزيد من الأدرينالين ، لذا إذا كنت تعتقد أن لديك نوبات فزع، تحدث إلى طبيبك لمعرفة أي خيار علاج يمكن أن يساعدك على تجنب هذه الحلقات الفظيعة.

8. فرط نشاط الغدة الدرقية

تنتج الغدة الدرقية هرمونات مختلفة، مثل هرمون الغدة الدرقية وثلاثي يودوثيرونين، والتي تؤثر على أجهزة الجسم إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية فأن تنتج الكثير من هرمون الغدة الدرقية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة سرعة التمثيل الغذائي في جسمك.، مما يتسبب فى زيادة ضربات القلب.

9. فقر الدم

يحدث فقر الدم عندما لا يوفر الدم ما يكفي من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، أو إذا لم يكن لديك ما يكفي من الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين من رئتيك إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يجعلك قلبك يعمل بجد أكبر لإيصال الدم إلى كل جزء منك، وبالتالى زيادة معدل ضرباته.