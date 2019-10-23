شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. اكتشاف خطر تسمم الحمل باستخدام هاتف ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حوالي 15٪ من الولادات المبكرة في الولايات المتحدة بسبب مضاعفات الحمل الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، وتسمم الحمل والذى يمكن أن يؤدى إلى تلف دائم في الكلى أو الوفاة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HeakthDayNews”، يعمل "ديفيد رويتر" من مستشفى سياتل للأطفال و"ديفيد هاس" من كلية الطب بجامعة إنديانا ، على تطوير تقنية من شأنها أن تساعد المريضات على تقييم خطر تعرضهن لمخاطر الإصابة بتسمم الحمل باستخدام الهاتف الذكي وكفة ضغط الدم المتنقلة.

وقال الباحثون إن الجهاز سيكتشف تلقائيًا التغيرات في ضغط الدم الذي يشير إلى تسمم الحمل أثناء التبديل بين الاستلقاء على ظهرها والجانب الأيسر.

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وفي دراسة تجريبية شملت 25 امرأة حامل على الأقل 20 أسبوعًا ، وجد غالبية المشاركات أن الإجراء سهل المتابعة والتقنية مريحة في الاستخدام، مما يدل على جدوى جعل الجهاز بمثابة اختبار ذاتي مستقل.

وكان الاستنتاج الرئيسي الآخر من هذا العمل أنه عندما تكون النساء مسترخيات على جانبهن ، فإن ضغط دمهن يكون أقل بكثير.

ويهدف الباحثون إلى تطوير النموذج الأولي إلى جهاز مستقل في العام المقبل.وقال "كريج جويرجن" أستاذ الهندسة الطبية الحيوية في بوردو "ليس الهدف فقط تحديد المريضات اللاتى يعانين من تسمم الحمل، ولكن أيضًا إبلاغ المريضة بأنها معرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بهذه الحالة في غضون أسبوع أو شهر من الآن".

وقد نُشرت الدراسة مؤخرًا في مجلة الهندسة والعلوم في التشخيص والعلاج الطبي.