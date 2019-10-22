شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية جديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن مفتاح علاج ارتفاع ضغط الدم في الأشخاص الذين "يقاومون" الإصابة بارتفاع ضغط الدم حتى عندما يتناولون وجبات غذائية مرتفعة الملح.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعانى واحد من كل أربعة بالغين من ارتفاع ضغط الدم في المملكة المتحدة البريطانية، وأكثر من 1.1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم ، فهي واحدة من أكبر قضايا الصحة العامة العالمية التي لم تحل حتى الآن.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم هو أيضا السبب الرئيسي للعديد من الأمراض الأخرى ، بما في ذلك أمراض الكلى المزمنة والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

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على الرغم من ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص عند تناولهم وجبات غذائية ذات نسبة عالية من الملح، فإن البعض الآخر ، المعروف باسم "مقاوم الملح"، يكون قادرًا على التخلص من الملح بشكل أكثر فعالية وبالتالي لا يواجه تغييرات في ضغط الدم.

وتتمثل إحدى طرق مكافحة ضغط الدم في معرفه ما يفعله هؤلاء الأشخاص لتجنب ارتفاع ضغط الدم ، لذلك درس الباحثون في كلية الطب بجامعة بوسطن كيف تتحكم الخلايا في جزء معين من الدماغ (تسمى ما تحت المهاد) في مقاومة الملح وتوصلوا إلى تغير هيكلي في الخلايا التي تسمح لهم بتغيير استجابتهم للملح.

وفي التعليق على الدراسة، قالت مؤلفة البحث "الدكتورة جيسي موريرا": "النتائج التي توصلنا إليها لها آثار على تطوير علاجات شخصية مضادة لارتفاع ضغط الدم مصممة لاستهداف مسار تغيير الخلايا لإحداث مقاومة للملح في الجسم."