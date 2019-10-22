شكرا لقرائتكم خبر عن مقاومة المضادات الحيوية تضاعفت خلال 20 عامًا.. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة قدمت اليوم في مؤتمر UEG Week Barcelona 2019 أن مقاومة المضادات الحيوية قد تضاعفت أكثر من الضعف خلال 20 عامًا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، حلل الباحثون بيانات 1232 مريضا من 18 دولة في جميع أنحاء أوروبا، للتحقيق في مقاومة المضادات الحيوية التي اتخذت بانتظام لعدوى هيليكوباكتر بيلوري (H. بيلوري) ، وهي بكتيريا ضارة المرتبطة قرحة المعدة، سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان المعدة.

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ووجد الباحثون ارتفاع مقاومة المادة "كلاريثروميسين" ، وهى واحدة من أكثر مضادات الميكروبات المعمول بها المستخدمة لعلاج عدوى الـ"H. pylori" ، من 9.9 ٪ في عام 1998 إلى 21.6 ٪ في العام الماضي ، مع زيادة في المقاومة شوهدت أيضا للمواد الليفوفلوكساسين والميترونيدازول.

وقال الباحثون إن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تطور البكتيريا للبقاء على قيد الحياة ضد الأدوية المصممة لقتلها أو وقف نموها.

وأضاف الباحثون أنه أحد أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية اليوم ، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 750 ألف شخص كل عام ، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة ، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير في المستقبل.