فوائد المشي للحامل في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - تشعر الحامل بالألم الشديد في الشهر الثامن من الحمل، بسبب حجم بطنها وزيادة وزن الجنين والشعور بالضغط على المثانة والساق، لذلك من الضروري أن تقوم باتباع رياضة المشي في الشهر الثامن من الحمل والتي تؤكّد الدكتورة «أميمة فاروق» استشاري النساء والتوليد، على أنها من أفضل الرياضات التي يمكن ممارستها لما لها من فوائد للحامل في الشهر الثامن. فوائد المشي في الشهر الثامن من الحمل يحافظ على صحة القلب ويقوي عضلات الجسم ككل .

يحافظ على قوام رشيق ومتناسق .

يقي الحامل من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم .

يمنع الإصابة بتسمم الحمل .

كما يجعل ممارسة الرياضة بعد الولادة أمراً سهلاً يقي المشي في الشهر الثامن للحامل من مشاكل الجهاز الهضمي والتعرض للإمساك .

يعمل على حرق السعرات الحرارية الزائدة بالجسم .

يحافظ على وزن الجنين الطبيعي، ويخلّصه من الوزن الزائد أيضاً. المشي يعالج الشعور بالتوتر الذي يصيب المرأة الحامل نتيجة لقرب موعد الولادة .

كما يحميها من الإصابة بالاكتئاب .

يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويسهل عملية الولادة، لأنه يساعد في توسعة عظام الحوض وتباعدها بشكل تدريجي وسليم .

يوفر المشي السريع في الشهر الثامن من الحمل، تمريناً للقلب والأوعية الدموية دون تأثير كبير على الركبتين والكاحلين . ​ Advertisements كيف وأين تمارسين رياضة المشي؟ مع تقدم الحمل، يتغير مركز ثقلك، وقد تفقدين إحساسك بالتوازن والتنسيق، لذا اختاري الأسطح الملساء، وتجنبي الحفر والصخور والعقبات الأخرى .

انتعلي الأحذية الداعمة وتجنبي المشي في الأجواء الشديدة الحرارة، أوتحت أشعة الشمس الضارة .

عليك بالإكثار من تناول الماء والسوائل بشكل عام، وعدم إجهاد النفس أثناء المشي، بحيث إنه لا يجب عليكِ المشي لفترات ومسافات بعيدة جداً بل عليكِ الاعتدال.

توقفي عن المشي عند الشعور بالدوخة والتعب الشديد، أو الشعور بالجوع . وفي جميع الأحوال يجب عليكِ استشارة الطبيب الخاص عن إمكانية ممارسة هذه الرياضة، فأحياناً يوجد مشاكل في الحمل تجعل الطبيب يمنعك من ممارسة أي رياضة خلال فترة الحمل. عوامل تمنع الحامل من ممارسة الرياضة مرض الحامل بأمراض مثل القلب.

وجود خلل في نمو الجنين كأن يكون نموه بطيئاً.

عدم وجود مياه بنسبة طبيعية في الرحم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد المشي للحامل في الشهر الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.