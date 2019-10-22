وجبات حضريها في المنزل لمنع الإسهال عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - الإسهال مشكلة تكمن في فقدان جسم الطفل للسوائل والأملاح اللازمة له، لذلك يفضل أن يحتوي الغذاء المقدم له على عناصر محددة، إلى جانب زيادة عدد مرات الرضاعة كبداية للعلاج، كما يفضل خفض كمية الطعام في كل وجبة حتى يستعيد الطفل شهيته، هذا إضافة إلى طرق غذائية أخرى تعد بالمنزل للعلاج، وضعتها أستاذة التغذية الدكتورة «هنادي شيحة». بعض النصائح لعلاج الإسهال تجنب السكريات، الدهون، اللبن ومنتجاته لـ 3 أو4 أيام كحدّ أدنى حتى تعود حركة الأمعاء إلى طبيعتها.

البعد عن العصائر مؤقتاً لاحتوائها على السكر بكميات كبيرة، وعدم احتوائها على المعادن والأملاح الأساسية بشكل كاف. تناول أطعمة يسهل هضمها، كالجزر المطهو، البطاطس، التفاح المهروس والبقوليات المطهوة.

تجنب التوابل، الدهون والصلصات التي يتم صنعها من منتجات الحليب.

تناول رقائق البسكويت المملح، مما يعوض الأملاح التي يفقدها الطفل.

الابتعاد عن الحمضيات، كالليمون، البرتقال واليوسفي والخضراوات النيئة أو الأطعمة الباردةز

كذلك عدم تناول فاكهة الراوند، الأناناس، الكرز، التين، العنب، القهوة والمشروبات الغازية. ينصح بتناول الموز، فهو سهل الهضم، يعمل على استقرار الجهاز الهضمي، غني بالبوتاسيوم والألياف التي تساعد على امتصاص السوائل من الأمعاء، مما يبطئ الإسهال ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

كذلك الأرز الأبيض من الأطعمة التي يسهل هضمها، غني بالكربوهيدرات، يتناوله الطفل وحده أو بإضافة مرق الدجاج والخبز الأبيض أيضاً. يعد طعاماً صحياً نظراً لاحتوائه على كمية أقل من الألياف، مما يسهل هضمها، البطاطا المهروسة بدون قشرها كذلك غنية بالبوتاسيوم. أطعمة على الطفل تناولها عسل النحل 3 مرات في اليوم.

العصائر الطازجة وعصير التفاح المبشور تحديداً، يوقف الإسهال الحاد.

تناول المياه بانتظام. Advertisements الفواكه المهروسة، كالموز، التفاح، الجوافة، الأرزّ المسلوق، شرائح الدجاج المسلوقة وشوربة لسان العصفور المطهوة من شوربة الدجاج. شوربة الخضار، جزر، بطاطس بازلاء، تنظف الأمعاء من الملوثات والبكتيريا.

تناول 3 فصوص من الثوم بشكل يومي من أجل تعقيم المعدة والأمعاء.

شرب القرفة المغلية بالماء ثلاث مرات في اليوم، كذلك الحلبة المغلية، فهي توقف الإسهال وتنظف الأمعاء من الجراثيم. سوائل لا ينصح باستخدامها الشاي الثقيل أي الذي تم غليه مدة طويلة، فهو مدر للبول، مما يزيد من ظمأ الطفل واحتياجه للماء.

ماء النشاء صعب الهضم، وقد يسبب غازات للطفل.

المشروبات الغازية تسبب الغازات والمغص. 3 وجبات منزلية لعلاج الإسهال ماء الأرز يوضع ليتر من الماء في وعاء نظيف.

تضاف إليه ملعقة كبيرة من الأرز الذي سبق غسله.

يترك على النار للغليان مدة نصف ساعة

يصفى الأرز من الماء، ويضاف لماء الأرزّ ماء مغليّ ليصبح حجمه ليتراً.

تضاف إليه ملعقة من الملح أو السكر.

يتم تقديمه للطفل خلال 24 ساعة. شوربة الجزر يتم غسل نصف كيلوغرام من الجزر الطازج ويقطع إلى دوائر صغيرة.

يغلى في ليتر من الماء لمدة ساعة في وعاء معتاد أو مدة ربع ساعة في طنجرة الضغط «بريستو» حتى صدور أول دفعة من البخار.

ينقل الجزر إلى الخلّاط ويضاف إليه ماء مغلي حتى نحصل على ليتر من شوربة الجزر.

تحفظ في الثلاجة لتستعمل خلال 24 ساعة. كوكتيل الرمان والتفاح الرمان والتفاح من الفواكه التي تحتوي على مواد قابضة للأمعاء.

يتم خلطها باستعمال الخلاط مع إضافة الماء والسكر.

تتم تصفية الكوكتيل من البذر.

قد يحتاج إلى التخفيف بالماء إذا كان سميك القوام.

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