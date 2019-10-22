3 تطعيمات لوقاية الأطفال من الالتهاب السحائي

نصح الدكتور أمير سلميان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، الأمهات بالحرص على تطعيم أطفالهن ضد الالتهاب السحائي كإجراء احترازي ضروري، مؤكداً ضرورة معرفة التطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية.



والتهاب السحايا هو التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويحفز التورم من التهاب السحايا عادة أعراضاً مثل الصداع والحمى والعنق المتصلب.

وأشار سليمان إلى أهم التطعيمات التي يجب الحرص عليها للوقاية من الالتهاب السحائي وهي:

- تطعيم (الالتهاب السحائي) المكورات السحائية:

1- تطعيم المدارس والحضانات من عمر سنتين ويعطي كوقاية في عمر ٣ سنوات، ويمكن تكراره كل 3 سنوات، ويمكن التطعيم مع بداية كل مرحلة دراسية (حضانة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

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2- مصل جديد ويدعى "نيمينريكس" ويتم الحصول عليه من سن شهر ونصف، أو شهرين، وفاعليته أفضل ويعطي مناعة للطفل حتى خمس سنوات، وهو متوفر في العيادات الخاصة وفروع المصل واللقاح.

- تطعيم المكورات الرئوية بأنواعه:

وهو غير إجباري في مصر لكن موجود بالعيادات والمصل واللقاح، ويؤخذ في أول سنة عند شهرين وأربعة وستة أشهر وجرعة تنشيطية ما بين عام وعام ونصف.

- تطعيم الأنفلونزا من النوع "ب"

وهو تطعيم ضد بكتيريا النزلة المستدمية من النوع "ب" (Hib vaccine)، وهو إجباري في سن شهرين و4 و6 أشهر.

وحذر سليمان من موانع التطعيم، التي قد تسبب مشاكل صحية بالغة للأطفال المصابين بمرض في الرئة يطلق عليه "متلازمة جليان باري"، وفي حالة الحساسية من التطعيم، لذا يجب استشارة الطبيب المعالج أولاً.

وأشار إلى الأعراض الجانبية للتطعيم، مؤكداً أنها بسيطة لا تتعدى ارتفاعاً في درجة الحرارة وألماً بالعظام.