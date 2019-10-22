جيسيكا سمبسون تخسرُ 45 كيلو غرامًا بعد 6 أشهر من ولادتها.. اتبّعي طريقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما أثارت انبهار متابعيها الشهر الماضي بكشفها أنها خسرت 45 كيلو غرامًا من وزنها بعد إنجابها خلال 6 أشهر، فإن المدرب الشخصي لمغنية البوب الأمريكية، جيسيكا سمبسون، أعلن عن تفاصيل متعلّقة بمدى التزامها بنظامها الرياضي والغذائي، والذي وصل لدرجة أنها كانت ترسل له تقريرًا عن معدل فقدان وزنها عبر البريد الإلكتروني كل ليلة.

وكشف المدرب ويدعى هارلي باسترناك أنه وجيسيكا في حالة تواصل دائم لمتابعة معدل خسارتها لوزنها الزائد، موضحًا أنه ينتظر منها إيميلاً كل ليلة لمعرفة آخر مستجدات حالتها.

وأضاف هارلي في تصريحات لمجلة "يو إس ويكلي": "يرسل لي عملائي قبل أن يخلدوا للنوم رسائل بالبريد الإلكتروني كل ليلة، ويطلعوني فيها عن مدى التقدم الذي يحرزونه في عدة جوانب، منها معدل المشي، عدد ساعات النوم المفترض، مستوى الترفيه، مستوى الأكل الموصى به، وهو الأمر الذي يمنحك شعورًا بالإنجاز في نهاية اليوم".

وأشار هارلي إلى أنه ينصح كل عملائه بضرورة ارتداء أجهزة تتبع اللياقة البدنية وأن يحرصوا على تحقيق الهدف المطلوب منهم بشأن عدد الخطوات التي يتعيّن عليهم قطعها بصورة يومية.

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ونوّه هارلي في نفس الوقت إلى أن جيسيكا تواظب أيضًا على ممارسة التمرينات الرياضية، وإن كانت تركز بشكل أكبر على سلوكياتها وتصرفها خارج صالة الألعاب الرياضية.

وأوضح المدرب أن السر وراء تمكُّن جيسيكا من إنقاص وزنها الزائد على هذا النحو الرائع يكمن في اتباعها 5 عادات يومية تتمثّل في سيرها ما لا يقل عن 12 ألف خطوة، النوم ما لا يقل عن 7 ساعات ليلاً، الابتعاد عن سبل التكنولوجيا الحديثة لمدة ساعة على الأقل يوميًا، اتباع خطة غذائية تشمل حمية إعادة ضبط الجسم وحمية منخفضة السكر، وأخيرًا ممارسة نوعية التمارين الرياضية المرحة القصيرة يومًا بعد يوم.