شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف علاقة بين فيروس الزكام والإصابة بشلل الأطفال.. دراسة تشرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت حالة مرضية نادرة في إصابة عدد من الصغار بالشلل الغامض، حيث اكتشف الباحثون أن تلك الحالة ترتفع في موسم الخريف وتحدث مع موسم البرد.

فمنذ عام 2014 ، تم تشخيص ما يقرب من 600 شخص معظمهم من الأطفال الصغارمصابون بالتهاب النخاع الرخو الحاد، وبالفحص تبين أن هذه الحاله متزامنه فى الظهور مع موسم الخريف حيث تكثر الإصابة بنزلات البرد وفيروس الانفلوانزا، مما جعل العلماء يلتفتون إلى وجود علاقة بين هذه الفيروسات التى تنتشر فى موسم الخريف والإصابة بمرض الشلل الغامض عند الأطفال الصغار.

و اكتشف العلماء أخيرًا دليلًا على وجود الفيروس المسبب للبرد عند المرضى الذين يعانون من مرض شبيه بشلل الأطفال الغامض والذى أدى إلى إصابة ما يقرب من 600 شخص معظمهم من الأطفال بالشلل مؤقتًا ، مما يوفر الأمل في أن يتمكنوا من العثور على سبب وعلاج.

ومنذ فترة طويلة يشتبه في أن هذه الحالة ، المعروفة باسم التهاب النخاع الرخو الحاد (AFM) ، لها صلات ببعض سلالات الفيروس المعوي، وهي الأسباب الشائعة لنزلات البرد ، لكن الأطباء نادراً ما كانوا قادرين على العثور على الفيروس المتربص في السائل النخاعي للمرضى الذين أصيبوا في بعض الأحيان بالشلل التدريجي الذي يهدد حياتهم.

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وجد الباحثون في جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو (UCSF) ، آثار لهذه الفيروسات في السائل الشوكي للمرضى.

و حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من عودة هجمات المرض فى موسم الخريف الحالى ، وشددت على ضرورة أن يكون الأطباء في حالة تأهب قصوى للإصابة بالتهاب النخاع الرخو الحاد (AFM) ، وهو المرض الغامض الذي يلف رأسه كل عامين ، عادةً بين شهري أغسطس وديسمبر.

هذا النوع المرضي الشبيه بشلل الأطفال هو حالة نادرة خطيرة، ويعتقد أن هذه الحالة تسببها فيروسات مثل الفيروسات المعوية التي تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي وتسبب تلف الأعصاب.

عادةً ما تتسبب الفيروسات التي تؤدي إلى حدوث هذه الحالة في ظهور أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا ، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى ظهورأمراض واعراض أكثر خطورة على حياة الأطفال.

تشمل الأعراض ضعف الوجه ، وصعوبة تحريك العينين ، أو تدلي الجفون ، أو صعوبة في البلع أو النطق الضعيف، قد يعاني المرضى أيضًا من أعراض تشبه نزلات البرد أو الحمى.

نظرًا لأن أسبابه غير واضحة ، لا يوجد علاج لـ AFM وعادةً ما يتم تقديم العلاج على أساس كل حالة على حدة، وتم ربط عدة أنواع من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي بحالات الشلل الرخو.