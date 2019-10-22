لماذا تصيب التهابات الجهاز التنفسى مرضى السكرى بصورة أكبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر فيروس كورونا التنفسي من أمراض الرئة القاتلة، الذى يؤثر على الجهاز التنفسي ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
وتشير الدلائل السريرية الحالية إلى مرض السكري باعتباره أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالأمراض عديدة منها أمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض الرئة.
ووجد فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة ماريلاند وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز وفقا لتقرير موقع " sciencedaily" الإجابة عن سبب معاناة مرضى السكري من أعراض مرض الرئة.
وأظهرت الدراسة العلاقة بين مرض السكري وفيروس كورونا في الفئران المختبرية، ووجد الفريق أن الفئران المصابة بداء السكري لديها استجابة التهابية في الجهاز التنفسي.
واكتشف الباحثون أنه على الرغم من أن الفيروس لم يتكاثر بسهولة أكبر في الفئران المصابة بالسكري، ولكن الفئران المصابة بالسكر أظهرت استجابة التهابية متأخرة وطويلة الأمد في الرئة، مما يشير إلى أن زيادة شدة الإصابة بفيروس كورونا في مرضى السكري ، وهو ما فسرته الدراسة باحتمال أن يكون بسبب خلل في استجابة الجسم للعدوى.
وتظهر البيانات التي تم جمعها أن مرضى السكري من النوع 2 قد يكون لديهم أعراض أسوأ وتأخر الشفاء، والمرض التنفسى يكون أكثر حدة بسبب الاستجابة المناعية غير المنتظمة.
طرق الوقاية من فيروس كورونا
هناك العديد من الطرق لمنع انتشار العدوى:
- مارس نظافة اليدين الصحيحة عن طريق غسل يديك بالماء والصابون.
- تجنب الاتصال مع حيوانات المزرعة والحيوانات الأليفة، بما في ذلك الجمال.
- قم بتغطية أنفك وفمك عند السعال أو العطس.
- تجنب ملامسة المرضى المصابين بالفيروس، وإذا كان لديك مرض تنفسي فتأكد من ارتداء قناع والبقاء في المنزل قدر الإمكان.
- إذا كنت تشك في إصابتك بالعدوى ، فقم بزيارة طبيبك على الفور.
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